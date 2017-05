Miguel Cançado participa da 11ª Conferência Legislativa Sobre Liberdade de Expressão

Evento discute a liberdade de imprensa e a questão das notícias falsas. Participam Eunício Oliveira, Rodrigo Maia, Aloysio Nunes Ferreira e Marcelo Rech

Na terça-feira, 9, na parte da manhã, o presidente do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, Miguel Cançado (ex-presidente da OAB-Goiás e ex-conselheiro federal da OAB), os presidentes do Senado, Eunício Oliveira, e da Câmara, Rodrigo Maia, vão abrir, na Câmara dos Deputados, em Brasília, a 11ª Conferência Legislativa Sobre Liberdade de Expressão.

Também vão participar do evento o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, o presidente da Associação Nacionais dos Jornais, Marcelo Rech, e jornalistas da área internacional, especialistas em política internacional, deputados e representantes de empresas de comunicação.

Os organizadores dizem que “o objetivo do evento é manter o debate sobre a liberdade de expressão no Brasil, falar sobre o impacto das notícias falsas na democracia e o papel dos veículos de comunicação, jornalistas e comunicadores na difusão de informações relevantes para a sociedade”.