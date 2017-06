Maria Júlia Coutinho, a Maju, vai estrear no Jornal Hoje e está próxima do JN

A jornalista vai apresentar o “Jornal Hoje” no sábado, 10, como plantonista

William Bonner e Renata Vasconcellos, apresentadores do “Jornal Nacional”, passam a impressão de que jogam em times adversários. Não há química entre os dois. São competentes — Bonner é, disparado, o melhor apresentador da televisão brasileira, e Renata transmite as notícias com uma seriedade que às vezes impressiona —, mas, juntos, dão a impressão de que ficam ou são mal-humorados. Ao lado de Chico Pinheiro, outro apresentador de primeira linha — seu rosto traduz a felicidade do sambista —, a jovem fica mais descontraída.

Dada a desconexão entre Bonner e Renata, e considerando que o primeiro é a estrela da casa — por enquanto, insubstituível —, a tendência é que, a médio ou longo prazo, a TV Globo busque uma parceira mais empática, menos glacial. Renata seria transferida para outra função ou telejornal. A Globo tem testado outras apresentadoras, inicialmente como meras substitutas de folgas e férias. Mas é provável que, ao menos a longo prazo, Maria Júlia Coutinho, a Maju, seja a substituta definitiva.

Maju, um dos xodós da Globo, exala simpatia, é competente, mas ainda não tem experiência como apresentadora. Parece simples apresentar notícias, mas não é. Não é, como parece, uma atividade meramente burocrática. Para qualificá-la, além de testá-la, a Globo primeiro vai colocar Maju como apresentadora-substituta do “Jornal Hoje”. Ele vai integrar o escrete dos plantonistas, ao lado de César Tralli, Zileide Silva, Renata Capucci e Fábio William. A estreia na apresentação do “Jornal Hoje” será no sábado, 10.

Além do talento, Maju é de uma simpatia rara. Ela consegue descontrair os reservados e, até, sisudos Bonner e Renata.