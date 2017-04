Maria Júlia Coutinho, a Maju, vai apresentar o “Jornal Hoje”, da TV Globo

Maju vai gravar pilotos. Aprovada, vai substituir um dos titulares do telejornal aos sábados. Em cinco anos, deve chegar ao Jornal Nacional

Maria Júlia Coutinho, a Maju, é o mais novo fenômeno do telejornalismo do país. E está apenas começando. Para muitos, é apenas a moça bonita que apresenta as informações sobre o tempo no Brasil. É mais do que isto. Primeiro, é mesmo bonita e, a um só tempo, simpática. Mas, para uma jornalista, ser bonita e simpática não significa que será guindada compulsoriamente a altos postos na TV Globo ou em qualquer outra rede. Segundo, Maju apresenta as notícias de maneira competente, com fluência e alegria — consta que, para o telespectador, até tempo ruim fica mais ou menos quando ela aparece no vídeo. Como não é fácil encontrar um profissional que seja competente para apresentar e tenha a plástica (não tem a ver necessariamente com beleza) exigida para os telejornais, e sobretudo que caia no gosto do povo, como William Bonner — a Regina Duarte do telejornalismo —, é quase certo que, nos próximos anos, Maju estará apresentando o “Jornal Nacional”.

Mas, antes do “JN”, o carro-chefe da Globo, Maju passará, necessariamente, por outros telejornais. Pensava-se que começaria por um telejornal estadual, antes de chegar ao nacional. Porém, segundo a colunista Mônica Bergamo, da “Folha de S. Paulo”, Maria Júlia está gravando pilotos com o objetivo de apresentar o jornal “Hoje”, aos sábados, substituindo um dos titulares. As gravações começaram na terça-feira, 7. Se for aprovada, Maju será efetivada como substituta oficial, uma delas, mas vai continuar a moça do tempo do “Jornal Nacional”.

Maju se tornou uma estrela. Não aprecia isto, pois quer vencer como jornalista, mas é incontornável.