Manchetes de jornais e revistas sobre o impeachment de Dilma Rousseff no Brasil e no mundo

Jornais e revistas sugerem que impeachment de Dilma Rousseff representa mais do que a queda da presidente. O pano de fundo é o fim de uma era — a da esquerda no poder. O afastamento significa a debacle do PT e do Lulopetismo

Veja

“Senado Federal encerra mandato de Dilma e fecha ciclo de poder do PT”

Época

‘Impeachment — Senado cassa o mandato de Dilma Rousseff por 61 a 20”

Jornal Opção

“Senado julga Dilma culpada e presidente é afastada definitivamente”

Correio Braziliense

“Dilma perde mandato de presidente, mas mantém funções públicas”

O Popular

“Por 61 a 20, Senado aprova o impeachment de Dilma”

Diário da Manhã

“Fim de uma era: Congresso Nacional retira poderes de Dilma”

UOL

“Impeachment — Senadores cassam o mandato de Dilma Rousseff, mas mantém direitos políticos da petista”

O Estadão de S. Paulo

“Impeachment — Dilma Rousseff é cassada; temer toma posse às 16 horas”

Jornal do Brasil

“Por 61 votos a 20, Senado aprova impeachment de Dilma Rousseff”

O Popular

“Por 61 a 20, Senado aprova o impeachment de Dilma”

Imprensa estrangeira

Clarín/Argentina

“Fuerte crisis institucional — Se acaba una era en Brasil: el Senado destituyó a Dilma”

El Diario de Caracas/Venezuela

Senado destituye a Rousseff y confirma a Temer como presidente de Brasil (Video)

Público/Portugal

“Dilma foi destituída mas mantém direitos políticos”

Correio da Manhã/Portugal

“Dilma perde o mandato mas pode voltar à política”

Diário de Notícias/Portugal

“Dilma é destituída. Senadores vencedores cantam o hino”

El País/Espanha

“Senado cassa Dilma”

ABC/Espanha

“El Senado brasileño destituye la presidenta Dilma Rousseff”

El Mundo/Espanha

“El Senado de Brasil destituye a Dilma Rousseff como presidenta”

La Razón/Bolívia

“Dilma Rousseff fue destituída de la Presidência de Brasil”