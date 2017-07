Maju é aprovada no teste do Jornal Hoje e caminha para apresentar o Jornal Nacional

Maria Júlia Coutinho estreou como apresentadora do “Jornal Hoje”, da TV Globo, por enquanto como substituta eventual. Demonstrando que tem autocrítica, admitiu que, para se tornar uma apresentadora de primeira linha, precisa fazer alguns “ajustes”. Porque apresentar as notícias do tempo é diferente de apresentar a variedade de notícias de um telejornal. Precisa também adquirir um pouco mais de segurança e firmeza ao falar. Poucos coordenam tão bem expressão facial e fala como William Bonner, mas o jornalista tem a experiência de estar há vários anos como líder da bancada do “Jornal Nacional”.

Se fosse professor, eu daria nota 8 para Maju, significando que foi aprovada no primeiro teste. De longe, fica-se com a impressão de que é fácil apresentar um telejornal. Mas não é. Maria Júlia, a médio ou longo prazo, certamente será convocada para apresentar o “Jornal Nacional”. Ela tem, para usar uma palavra vaga, estrela.