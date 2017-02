Leo Dias revela que Patrícia Poeta, ex-Jornal Nacional, e Amauri Soares estão separados

A apresentadora do “É de Casa” e o diretor da Central Globo de Programação estariam separados desde novembro de 2016

Há um consenso entre jornalistas de que Leo Dias, do jornal “O Dia”, não inventa, no máximo exagera. Por vezes, adoça ou salga a informação com certa maledicência. No geral, o que conta, que parece ser apenas fofoca, acaba se confirmando. A vida na sua pena se torna novela. O romance da realidade. É um fofoqueiro? Talvez seja — como os comentaristas de política e de economia. Na quarta-feira, o indefectível repórter, o verdadeiro sensacionalista, relata que a ex-apresentadora do “Jornal Nacional” Patrícia Poeta — cujo nome parece invenção do bardo gaúcho Mario Quintana — estaria solteira. Estaria separada de Amauri Soares, o poderoso diretor da Central Globo de Programação. Note que se usa “estaria” e não “está”.

O relato de Leo Dias: “A apresentadora do ‘É de Casa’ não divide mais o mesmo teto com o diretor da Central Globo de Programação, Amauri Soares. Eles estão separados desde novembro. Por enquanto, Amauri está morando na casa do repórter da Globo Paulo Renato Soares, que é parente dele. Patrícia ficou com o filho do casal, o adolescente Felipe, de 15 anos. O assunto está proibido de ser abordado na TV Globo”.

Leo Dias ressalva: “Procurada pela coluna, Patrícia, inclusive, negou a separação. A assessoria de comunicação da TV Globo enviou a seguinte nota: ‘Não falamos da vida pessoal dos nossos funcionários. Não temos esta informação’. Patrícia e Amauri se casaram em julho de 2001 e Patrícia sempre se manteve discreta em relação a sua vida pessoal”.

Vale esmiuçar a vida das pessoas? Talvez não valha. Mas há quem vasculhe mais a vida dos indivíduos quanto o jornalismo da TV Globo? Não sei responder com precisão. Mas nós, jornalistas, adoramos mexer no sótão e no porão dos cidadãos, mas não gostamos, de maneira alguma, que escarafunchem as nossas vidas. Leo Dias não deixa escapar nada — nem a vida da Poeta.