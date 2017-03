Jornalista dorme durante entrevista coletiva e arranca risos de todos. Veja vídeo

O britânico Steve Futterman foi acordado pelo técnico Luis Enrique, do Barcelona

O britânico Steve Futterman, da CBS, é tido como um jornalista atento. Porém, no domingo, 19, dormiu, placidamente, durante a entrevista coletiva do técnico do Barcelona, Luis Enrique.

Divertido, o treinador disse: “Nunca havia acontecido comigo… uma pessoa dormindo na sala de imprensa. É a primeira vez [disse, rindo]. Bom dia, como vai?” As entrevistas do espanhol são modorrentas? Não. Mas o jornalista certamente estava cansado.

Depois da farra, que ganhou as páginas dos sites e jornais, Steve Futterman disse, bem humorado, no Twitter: “Regra número ao se cobrir uma partida do Barcelona: não dormir durante a conferência de imprensa de Luis Enrique”.

O Barcelona ganhou do Valência por um placar elástico: 4 a 2. Com Messi, mais uma vez, brilhando. O repórter garante que, durante a partida, estava acordado e viu os seis gols.