Jornalista desaparece no Tocantins. Sua casa foi revirada e levaram televisão e um carro

O automóvel de Mateus Silva Júnior foi em encontrado na rodoviária de Porangatu

Até quarta-feira, 7, a polícia ainda não tinha pistas sobre o desaparecimento do jornalista Mateus Silva Júnior, de 47 anos, de Palmas, no Tocantins. Ele desapareceu no sábado, 3. Seu automóvel, um Honda City, foi encontrado na rodoviária de Porangatu, em Goiás. Este município fica próximo do Tocantins.

A casa de Mateus Silva Júnior foi revirada, segundo a polícia. Segundo o Portal Imprensa, “havia copos quebrados pelo chão, gavetas remexidas, piscina ligada e cheia de latas de cerveja. Uma televisão foi levada e o carro da vítima não estava na garagem”.

Mateus Silva Júnior foi secretário de Comunicação do governo do Estado do Tocantins.