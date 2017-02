Jornalista da TV Globo se demite e vai para Portugal

Flávia Freire estaria se sentindo “preterida” e por isso decidiu acompanhar o marido, que vai trabalhar em Lisboa. Colegas não confirmam que Globo romperia contrato com a apresentadora

As moças do tempo da TV Globo são, no geral, jornalistas gabaritadas. Depois de passar um período explicando em quais regiões se terá sol, chuva, frio e calor, são encaminhadas para outros postos, como apresentação ou reportagem. Maria Júlia Coutinho, a Maju, está fazendo pilotos para verificar se tem condições de apresentar o “Jornal Hoje”. Ninguém duvida, na Globo, de que será aprovada. Flávia Freire, de 42 anos, moça do tempo e apresentadora-substituta de telejornais da rede em São Paulo, igualmente competente mas sem o mesmo glamour, pediu demissão. Depois de 19 anos na Globo, vai se mudar para Portugal, com a família.

Segundo Daniel Castro, do UOL, Flávia Freire era cotada para o posto de correspondente em Portugal, mas, ao voltar da licença-maternidade, “perdeu espaço”. “Foi excluída da escala de plantões do ‘Jornal Hoje’ aos sábados e deixou de ser a primeira opção para substituir Cesar Tralli (ex-marido) e Carlos Tramontina no ‘SPTV’. Para os telejornais locais, a Globo passou a dar preferência a Gloria Vanique e Michelle Barros. Flavia também apresentou o ‘Hora 1’ nas folgas da titular Monalisa Perrone e da substituta Izabella Camargo. A jornalista passou a ser repórter local e segunda ou terceira opção de apresentadora eventual. Seu contrato venceria em abril próximo, e a casa já havia sinalizado que não renovaria. Flávia se antecipou”, frisa o jornalista.

Na Globo, aos menos nos bastidores, os colegas comentam que Flávia Freire é uma profissional qualificada e não confirmam que a Globo romperia o contrato em abril. “Ela está saindo por motivos pessoais, e não profissionais, porque não se pode dizer que há qualquer insatisfação com o seu trabalho”, afirma um jornalista da rede. A jornalista é apontada como “séria”, “íntegra” e “polivalente”.