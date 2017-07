Imprensa critica Dudu Camargo, do SBT, mas ajuda a transformá-lo numa estrela da televisão

Parte dos jornalistas parece não compreender que, para o SBT, jornalismo e entretenimento são a mesma coisa. Por isso, aquele que tratar o apresentador de “Primeiro Impacto”, Dudu Camargo, apenas como “jornalista”, e não como um “artista” do entretenimento, não será capaz de compreendê-lo e muito menos o jornalismo propagado pela rede de Silvio Santos.

Na semana passada, os sites que dão notícias sobre mídia, e até a impoluta revista “Veja”, abriram espaço para discutir Dudu Camargo — o que prova que Silvio Santos, ao bancá-lo como “ás” do entretenimento, acertou na mosca. A tendência das publicações é sugerir que Dudu Camargo não está preparado para assumir a apresentação de um telejornal. O garoto de 19 anos, que talvez queira ser o novo Silvio Santos e não o novo William Bonner, apareceu de cueca no “Pânico na Band” e se exibiu de maneira inconveniente com Maísa Silva, do SBT, no “Programa Silvio Santos”.

Ao ganhar espaço na mídia, mesmo sendo criticado, Dudu Camargo caiu não em desgraça, como sugeriu “Na Telinha”, site do UOL, e sim nas graças de Silvio Santos. O dono do SBT sugeriu que pretende transformá-lo no “maior apresentador do Brasil”.

A mídia dita crítica está contribuindo — ao conceder-lhe espaço generoso, ainda que para execrá-lo — para consagrá-lo. Silvio Santos, vencedor e vendedor atentíssimo, sabe das coisas. Dudu Camargo pode não ser um grande jornalista, mas, com a ajuda de seus críticos, está se tornando uma estrela, digamos, nacional.