Imprensa criou um Muro de Berlim entre Goiânia e o interior

É mais fácil ler uma reportagem sobre o Rio de Janeiro, feita por alguma agência, do que uma reportagem sobre Rio Verde na imprensa de Goiânia

Muro de Berlim — O Brasil e Goiânia existem, mas, para a imprensa da capital, o interior de Goiás não existe, não está no seu mapa. Consultei os diários (inclusive sites), durante uma semana, em busca de reportagens sobre cidades como Rio Verde, Itumbiara, Jataí, Uruaçu, Luziânia, Formosa, Porangatu. Nada apurei de relevante. Tais cidades, algumas com economia pujante, não mereceram nenhuma cobertura decente. A vida lá permanece uma incógnita para os leitores.

Há uma espécie de Muro de Berlim, aparentemente não derrubável, entre Goiânia e o interior. Quando escapa alguma coisa tem a ver com notícias policiais, como assassinatos, sobretudo quando extremamente brutais, e acidentes com vítimas fatais. A crise econômica parece atingir menos Rio Verde do que outras cidades, incluindo a capital, mas a imprensa não visita o município para entender o que acontece lá de diferente.

Repórteres, certamente se avaliando como atentos, dirão: “Tem a ver com a produção de milho e, sobretudo, soja”. Há os que apontarão a presença da Perdigão. Não estarão errados. Mas por que não checar pessoalmente e escrever reportagens? Porque somos todos “capitalistas”, quer dizer, não queremos sair da capital, da chamada zona de conforto. Todos nós.