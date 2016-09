Humor: no governo de Dilma se tinha nude de Stênio Garcia e no de Temer se tem nude de Paulo Zulu

Quadrinho de humor afirma que as coisas estão melhorando no Brasil. Nude do modelo Paulo Zulu tem mais aprovação do que a nude do ator Stênio Garcia

O brasileiro perde o amigo e ganha um inimigo, mas não perde a piada. O humor, sempre ferino e corrosivo, é uma das marca especiais do cidadão patropi. O humor, o verdadeiro, não é engajado e “pega” todos — esquerda, direita, centro, centro-esquerda, centro-direita, anarquistas e, claro, até os bem e os mal humorados. Ninguém é perdoado. O modelo Paulo Zulu, de 53 anos, mas com corpinho de 25 — o tanquinho parece longe de virar máquina de lavar roupa —, postou uma fotografia nuzinho no Instagram e agradou muito, desde mulheres, as que fizeram os comentários mais azeitados, a homens que apreciam homens. Os jornais, dado o pudor em relação a sexo, cobriram um dos atributos de Paulo Zulu, o pênis. Mas a fotografia sem as tarjas está circulando pela internet — e, aparentemente, tem agradado. Aí, como era de se esperar, o humor retomou a coisa para si.

Num quadrinho, duas mulheres conversam. A primeira diz: “No governo da Dilma tínhamos nudes de Stênio Garcia… Agora temos nude do Paulo Zulu…”. A outra responde: “Tá tudo melhorando…”. O quadrilho é uma criação de Alpino.