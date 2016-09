Grupo Globo comprou o jornal Valor Econômico por 20 milhões de reais. Era a parte do Grupo Folha

O repórter Maurício Lima diz que relacionamento entre empresários do Grupo Globo e do Grupo Folha havia se “deteriorado”

O repórter Maurício Lima, editor da coluna “Radar”, da revista “Veja”, revela quanto pagou o Grupo Globo para comprar a participação do Grupo Folha da Manhã no jornal “Valor Econômico”. A empresa da família Marinho pagou 20 milhões de reais à família Frias (Otavio Frias Filho e Luís Frias).

Segundo o jornalista, “na sociedade, valia uma cláusula conhecida como ‘buy or sell’ (o sócio que estabelece o preço de compra é obrigado a aceitar o mesmo valor se a outra empresa fizer uma contraposta). Com o apoio de um investidor que já faz negócios com os Frias, a ‘Folha’ fez uma proposta na semana passada. Mas considerando o negócio estratégico para os planos futuros da empresa, o Grupo Globo cobriu a oferta e ficou com o ‘Valor’”.

A “Veja” sustenta que “o relacionamento entre ‘Folha’ e Globo no comando do ‘Valor’ era difícil há pelo menos dois anos”.