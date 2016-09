Globo News “ignora” morte de ator da própria emissora e prefere falar de Lula

A morte do ator Domingos Montagner na tarde desta quinta-feira (15/9) comoveu as redes sociais e foi pauta para os mais variados veículos de comunicação do País, mas não para a “Globo News”.

O canal dedicou poucos segundos para a tragédia durante a tarde, preferindo focar nas denúncias de ontem envolvendo o ex-presidente Lula. A “cobertura” só começou mesmo por volta das 19 horas, quando foi feito o primeiro link ao vivo sobre o assunto.

Nas redes sociais, internautas não deixaram o “esquecimento” passar em branco.

Impressiona a frieza da GloboNews ao manter uma entrevista qualquer sobre a Lava Jato qd a concorrência faz a cobertura da morte do Domingos — Bruno Romani (@br_romani) September 15, 2016

Sério o Datena tá fazendo a biografia do domingos e globonews passou batido, nem ficou 1 minuto na notícia — João Lopes (@john_lopes) September 15, 2016

O CARA MORREU E A GLOBO NEWS TA FALANDO DO PT! PQP — Lucas do Bairro (@Lucas__17) September 15, 2016

Hoje a Globo deixou claro que em 1º lugar estão seus interesses e dane-se o desaparecimento de Domingos Montagnerhttps://t.co/26m2GJW8XS — Terra News (@byTerraNews) September 15, 2016