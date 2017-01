Galvão Bueno deve 30 milhões a um banco. É o que diz a revista Veja

A revista sugere, mas não informa, que a dívida pode ser muito maior. Faltou o contraponto do narrador esportivo

Não se sabe quanto ganha exatamente Galvão Bueno, o narrador esportivo da TV Globo. Fala-se num salário de 2,5 milhões a 5 milhões por mês. O rei da narração esportiva — futebol, Fórmula 1 e, eventualmente, MMA — é uma estrela tão famosa quanto os atores mais requestados da Vênus Platinada. É dono de vinícolas no Sul do país e na Itália, tem vários imóveis, já morou na caríssima Mônaco. O economista Thomas Piketty, no livro “O Capital no Século XXI”, sugere que quem ganha tanto por mês não entra mais para a categoria de “trabalhadores”. São praticamente sócios das empresas — assim como os executivos das grandes empresas. O salário é praticamente uma retirada, uma participação acionária.

Mesmo sendo um homem rico, Galvão Bueno passa por certas dificuldades. Segundo Maurício Lima, editor da prestigiosa coluna “Radar”, da revista “Veja”, o apresentador está endividado. “Apenas em um banco, sua dívida é de 30 milhões de reais”, informa o repórter. A dívida é alta, mas, com seus ganhos e bens, Galvão Bueno tem como pagá-la. Resta saber — e “Veja” nada diz a respeito — qual é sua dívida geral.

Faltou apresentar a versão de Galvão Bueno. Possivelmente, não quis divulgá-la. Jornalistas só apreciam vasculhar o lixo dos outros…