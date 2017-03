Fnac diz que não vai sair do Brasil, mas está buscando parceiro capitalizado

Balanço do grupo francês sugere que as lojas do Brasil seriam “descontinuadas”

Ante a repercussão negativa de que estava prestes a deixar o Brasil, a Fnac finalmente divulgou um comunicado esclarecendo sua posição. A empresa francesa frisa que pretende “continuar e reforçar sua operação” no país. O grupo francês diz que busca um parceiro patropi para continuar tocando o negócio. É provável que o recuo tenha a ver com o fato de que o grupo Fnac quer vender suas lojas e, para tanto, precisa sugerir que o negócio não é ruim? É provável.

O “Estadão” relata que “a Fnac divulgou na terça-feira seu balanço do quarto trimestre de 2016, no qual passou a reportar a divisão brasileira como uma ‘operação descontinuada’. A mudança contábil veio acompanhada de um comentário no qual o grupo afirmava que havia iniciado um processo de busca de um parceiro”.

A nota da Fnac Brasil diz que “a operação brasileira precisa ter um tamanho crítico no sentido de ser relevante e reforçar sua posição de mercado”.

O grupo está em processo de fusão a varejista de eletrodomésticos e eletrônicos Darty. A Fnac comprou a Darty em 2015.