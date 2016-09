Evaristo Costa é cotado para substituir William Bonner no comando do Jornal Nacional

O jornalista continuaria como editor-chefe do telejornal carro-chefe da TV Globo. A transição se daria nos próximos dois ou três anos

A cúpula da TV Globo não se pronunciou oficialmente, mas o jornal “Agora São Paulo”, na coluna “Zapping”, publicou que o apresentador do jornal “Hoje”, Evaristo Costa, estaria sendo preparado para substituir William Bonner na bancada do “Jornal Nacional”.

Segundo o jornal, a transição seria feita nos próximos dois ou três anos. William Bonner seria mantido como editor-chefe do “Jornal Nacional”.

William Bonner apresenta o “Jornal Nacional” há 20 anos e trabalha na TV Globo há 30 anos. O fato é que, como apenas 52 anos, ainda é jovem.

Notícias dos bastidores apontam que o grau de satisfação da TV Globo com William Bonner é alto, pois é considerado o apresentador mais qualificado e popular da casa. É apontado como extremamente profissional e dedicado ao jornalismo da rede. Ele é visto como o apresentador-modelo, inclusive para o próprio Expedito Costa, tido como uma espécie de “Bonner Boy”. São parecidos até fisicamente, inclusive no corte do cabelo, sempre curto.

É provável que as especulações sobre o titular do “JN” tenham a ver com o fim de seu casamento com a jornalista Fátima Bernardes, também da Globo. O colunista do jornal “O Dia” Léo Dias afirma que, embora morando na mesma casa, os dois não dormiam “no mesmo quarto há dois anos”. O jornal afirma que, anunciado o rompimento público, ele mudou-se para um apart hotel na Avenida Borges de Medeiros, no Rio de Janeiro.

Pode ser impressão, mera impressão, mas parece que há, na imprensa em geral, uma certa má vontade com William Bonner. É provável que a má vontade, se verdadeira, tenha a ver mais com o fato de pertencer aos quadros da Globo, que, ao mesmo tempo que é invejada, é detestada por parte dos jornalistas.