A estranha emoção da jornalista Cristiana Lôbo em relação à prisão de José Dirceu

Quando José Dirceu foi preso pela Polícia Federal, a Globo News dedicou amplo espaço noticioso ao fato. A jornalista Cris­ti­ana Lôbo, sempre ponderada, apresentou-se desconcertada, ao comentar a prisão, porque o ex-presidente do PT e condestável do primeiro governo de Lula da Silva parecia tranquilo, pouco incomodado.

Cristiana Lôbo não é ingênua; pelo contrário, é experimentada e, sobretudo, é muito bem informada sobre os bastidores da política. Portanto, conhecendo José Dirceu, deveria ter dito que se trata de um homem frio, com uma história de articulações locais e internacionais (esteve em Cuba, onde era queridinho dos reds que circulam com os irmãos Castro, notadamente Fidel. A turma do G2, o serviço secreto de Cuba, sempre admirou o brasileiro).

Admirável não é a frieza — esperada — de José Dirceu, e sim a “emoção” de Cristiana Lôbo.