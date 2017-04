Editor da coluna “Giro” troca “xeque” por “cheque”. Estaria pensando na grana da Odebrecht?

Jarbas Rodrigues Jr. comete mais um erro primário. A média de equívocos é alta na coluna de “O Popular”

O editor de “O Popular”, Fabrício Cardoso, deveria contratar um revisor exclusivo para o editor da coluna “Giro”, Jarbas Rodrigues Jr. Confira nota de quinta-feira, 13: “Lideranças do PMDB irista foram os primeiros a colocar em cheque a pré-candidatura ao governo do deputado Daniel Vilela e enaltecer Caiado”.

Como se sabe fora da redação de “O Popular”, no caso, não é “cheque”, com “ch”, e sim “xeque”, com “x”.

Será que, pensando no montante supostamente recebido pelo deputado Daniel Vilela — delator da Odebrecht afirma que o peemedebista recebeu dinheiro via caixa 2 —, Jarbas Rodrigues Jr., de olho gordo, viu “cheque” onde deveria ver “xeque”? Pode ser. Como ele costuma dizer, faz sentido.