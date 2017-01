Donizete Santos assume a diretoria de Comunicação da Prefeitura de Aparecida de Goiânia

O profissional foi bancado pelo presidente do Legislativo, Vilmarzin Mariano da Silva

O jornalista, radialista e publicitário Donizete Santos vai assumir a diretoria de Comunicação da Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia. Assim que voltar das férias no Nordeste.

O presidente da Câmara, Vilmar Mariano da Silva, o Vilmarzin, do PMDB, fez uma escolha priorizando a competência técnica e, ao mesmo tempo, a facilidade de interlocução de Donizete Santos, um profissional experimentado, tanto com jornais, rádios, tevês e sites quanto com o meio político.

Donizete Santos é um craque e um comunicador nato (nas redes sociais, promove debates sensacionais, sempre com ideias consistentes). Como afirma Célio Rezende, o Jubinha, Donizete Santos “é Messi” na Comunicação da Câmara.