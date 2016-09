Casa de Harry Potter está à venda por quase 2 milhões de reais

Jornal português diz que “é o misticismo e o ambiente de magia que cativa os possíveis compradores”

O jornalista e crítico literário Marcos Nunes Carreiro, mestrando em literatura na Universidade Federal de Goiás, certamente não compraria — suas preferências vão, todas, para “O Senhor dos Anéis”, do britânico Tolkien —, mas muitos leitores e aficionados pela série “Harry Potter”, com dinheiro farto nas contas bancárias, certamente não hesitariam em comprar a casa de Harry Potter (o personagem central dos romances de J. K. Rowling) que serviu de cenário para o primeiro filme da saga.

A casa está à venda por 555 mil euros — quase 2 milhões de reais. Segundo o jornal português “Correio da Manhã”, “embora a morada real da casa seja diferente da do filme, tudo o resto permanece inalterado, como é o caso do lugar debaixo das escadas que servia de quarto para o herói da saga. Embora o preço da moradia não seja para todos os bolsos, os fãs do feiticeiro não querem deixar passar a oportunidade de entrar no cenário mágico do filme. As visitas à casa têm de ser marcadas com antecedência e esta poderá ser vista no dia 24 de setembro entre as 15h30 e as 17 horas. A empresa responsável pela venda tentou não dar muita importância à história do imóvel, preferindo valorizar os fáceis acessos à mesma, no entanto, é o misticismo e o ambiente de magia que cativa os possíveis compradores”.