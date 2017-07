Cânone lança livro de Tadeu Alencar Arrais sobre a cidade

O professor da UFG conecta a cidade com literatura e cinema para entendê-la de maneira mais perceptiva

Estou no início da leitura do livro “Seis Modos de Ver a Cidade” (Cânone Editorial, 170 páginas), de Tadeu Alencar Arrais. Portanto, não é possível avaliá-lo de maneira precisa. Mas o que chama a atenção, de cara, são a qualidade das ideias e a escrita imaginativa do professor da Universidade Federal de Goiás.

Tadeu Alencar Arrais maneja bem sua área básica de atuação, a Geografia, e a conecta às artes, como literatura (Balzac, que trata de Paris, e Dickens, que radiografa Londres) e cinema, para entender a cidade, quer dizer, a vida em sociedade.

A edição da Cânone é caprichada, com uma capa belíssima, que é ilustrada por uma litografia de Balzac por Benjamin Roubaud.