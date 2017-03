Ator Antonio Banderas sofre infarto e admite que havia minimizado seus problemas de saúde

O artista espanhol afirma que o excesso de trabalho e as viagens constantes contribuíram para acelerar os problemas cardíacos

Antonio Banderas, o ator espanhol que conquistou Hollywood e se transformou numa estrela transnacional, admite que seus problemas de saúde eram e são mais graves do que havia divulgado. Na verdade, sofreu um infarto, no fim de janeiro deste ano. Ele afirma que está em processo de recuperação

“Sofri um ataque de coração a 26 de janeiro. Foi um ataque bom, que não foi muito grave e estou em período de recuperação”, disse Antonio Banderas, em Málaga (Espanha), onde nasceu. Ele participa de um festival anual de cinema da cidade e recebeu uma homenagem. “É algo que acontece todos os dias a muita gente. Não queria que se desse mais importância a isto do que ao resto.”

O ritmo de vida intenso, com vários filmes e viagens, teria prejudicado a saúde do ator. “Cruzei o Atlântico sete vezes num ano, era viciado no trabalho. Mas agora estou muito bem e com vontade de voltar.”

