Associação Goiana de Agências de Comunicação será fundada nesta quinta

Entre os fundadores da Associação estão Dorcas Castro, Iuri Rincon, Lila Nascimento e Renata Vieira

A Associação Goiana de Agências de Comunicação será fundada na quinta-feira, às 9 horas, na sede da Contato Comunicação (Rua 27-A, nº 150, Setor Aeroporto). Estão os fundadores estão Dorcas Castro (DSD), Iuri Rincon Godinho (Contato Comunicação), Karla Hady (Olho Comunicação), Lila Nascimento e Renata Vieira (Kasani). Mais de 30 agências devem participar da AGACG.

Na reunião de quinta-feira será formada a diretoria provisória. Depois, em noventa dias, será eleita a diretoria definitiva. Da Associação só poderão participar empresas — pessoas jurídicas.

As agências têm interesses comuns, por isso a Associação vai representá-los e organizá-los. Segundo o porta-voz informal do grupo, Iúri Rincon, a Associação vai mostrar a diferença da assessoria de comunicação das outras áreas (como publicidade). Sobretudo, vai mostrar as empresas da área.

As agências de comunicação fazem um trabalho altamente profissional, são estáveis e geram empregos.