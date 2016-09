Angelina Jolie pede divórcio a Brad Pitt. Alega diferenças inconciliáveis

A atriz pediu a custódio dos filhos. O casamento estava em crise há algum tempo e separação teria a ver com divergência na educação dos filhos

A atriz Angelina Jolie deixou o ator Brad Pitt e já entrou com o pedido de divórcio. O advogado Robert Offer, contratado pela atriz, informa, nos documentos apresentados à Justiça, que o motivo da separação são “diferenças inconciliáveis”.

Robert Offer sublinha que “a decisão foi tomada pelo bem-estar da família” e disse que Angelina Jolie pediu à imprensa que respeite a sua privacidade e a de seis filhos.

Angelina Jolie e Brad Pitt estavam juntos desde 2004, mas só oficializaram o casamento em 2014. O site TMZ revela que as diferenças básicas têm a ver com a educação dos filhos, mas não informa quais são as diferenças. O advogado disse que a atriz pediu à Justiça a custódia dos filhos.

Maddox e Zahara são filhos de Angelina Jolie, mas foram adotados por Brad Pitt. Os dois são pais biológicos de Shiloh, Vivienne e Knox e adotaram Pax.

Os dois atores estão sempre na lista dos mais bem pagos. No meio artístico, comenta-se que teriam um casamento mais ou menos aberto, e sempre em crise.