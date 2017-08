Alexandre Garcia versus aquecimento global

O jornalista (e competente apresentador) Alexandre Garcia tem algum problema mal resolvido com o aquecimento global. Em sua conta no Twitter a tese é frequentemente afrontada pelo comentarista político do “Bom Dia Brasil”, da TV Globo. Em junho ele ironizou a ideia, dizendo que o sol seria o culpado pelo “fenômeno” há bilhões de anos. Na semana passada, voltou à carga, tendo a onda de frio como pretexto: “Hey, Trump! Assine logo esse aquecimento global ou o Sul vai congelar sob a neve”, escreveu Garcia. Claro que o comentário foi rechaçado ferozmente.

A referência a Donald Trump é um catalisador da provocação: o presidente norte-americano é negacionista (como se diz de quem nega o aquecimento global) convicto – ou nem tanto, já que se suspeita de que somente tem essa posição por representar interesses econômicos bem concretos, como o da indústria do combustível fóssil. De qualquer forma, Alexandre Garcia é inteligente o bastante para reafirmar seu conhecido conservadorismo com bases mais seguras. Mesmo se o aquecimento global não fosse uma realidade, não teria como ser prontamente negado; daí não pegar bem que um jornalista faça militância com uma coisa tão séria apenas para marcar uma posição.