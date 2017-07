Ação na Câmara e marketing na internet cacifam Jorge Kajuru para voos políticos mais altos

Imitadores não têm o principal, o “garoto-propaganda” que sabe comunicar muito bem com o público. Ao contrário do que muitos esperavam, ele tem sido responsável

Falem mal ou falem bem de Jorge Kajuru. Mas de uma coisa ninguém pode discordar: nenhum vereador de Goiânia sabe se comunicar tão bem quanto o jornalista e radialista. Ele é craque e está criando, cada vez mais, uma ligação direta com os goianos, não só com os goianienses.

Outros vereadores podem fazer o mesmo? Podem no máximo usar a mesma estratégia de se comunicar diretamente com a sociedade. Mas o que faz sucesso é o, digamos, garoto-propaganda. As pessoas, tudo indica, confiam em Jorge Kajuru, o emissor das mensagens. Outra coisa: ele tem apresentado fatos, quando denuncia alguma coisa, e não apenas palavras vazias. Ao mesmo tempo, embora esteja fazendo política, não parece politiqueiro. Há o detalhe de que suas críticas não têm sido, no geral, exageradas; pelo contrário, têm sido responsáveis — ao contrário do que muitos esperavam.

As pesquisas de intenção de voto para o Senado, que destacam Jorge Kajuru entre os primeiros colocados, sugerem que sua atuação como vereador e seu marketing têm sido eficientes. Ele é forte tanto para o Senado quanto para a Câmara dos Deputados.

Frise-se que José Nelto está tentando fazer o mesmo na internet, mas sem resultados tão contundentes. Qual é o problema? Fica-se com a impressão de que o deputado estadual está apenas “fazendo política”. Não é errado fazer política, é claro, mas o público não aprova este tipo de marketing. Porque avalia que ele não será o beneficiado, e sim o político. A rigor, seu marketing tem sido o oposto do de Jorge Kajuru.