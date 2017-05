21 livros que são diamantes para o cérebro de jornalistas e estudantes de jornalismo

A lista inclui livros de história, que são fundamentais para se conhecer o país e o mundo, de literatura, relatos jornalísticos, biografias

Listas são sempre lacunares e, portanto, insatisfatórias. Mas são bem-vindas, desde que seu autor esclareça que os livros mencionados não são camisas-de-força. As escolhas refletem o gosto pessoal e, até, idiossincrasias. Por exemplo: por que não mencionar os artigos de Paulo Francis, que são excelentes, e optar por suas memórias? Uma explicação: “O Afeto Que se Encerra” mostra o percurso de um jornalista e isto deve ser útil para jornalistas e estudantes de jornalismo. O livro “Eichmann em Jerusalém — Um Relato Sobre a Banalidade do Mal”, da filósofa alemã Hannah Arendt, sugere que, com uma formação intelectual ampla, é possível escrever uma reportagem mais sólida e durável. A história foi escrita para a revista “New Yorker”. No site do Jornal Opção, o leitor terá acesso a uma lista maior. Não dá para ignorar a extraordinária biografia “Chatô — o Rei do Brasil”, de Fernando Morais. A coleção Jornalismo Literário, da Companhia das Letras, é excelente. Os livros da série podem ser lidos tanto por jornalistas quanto por estudantes de jornalismo e, claro, por leitores comuns. As obras contêm grandes histórias.

Getúlio Vargas

O jornalista Lira Neto é autor da biografia mais reveladora do presidente Getúlio Vargas. Publicada em três volumes, a obra explica como o político gaúcho se tornou uma figura proeminente no cenário nacional, governando o país por quase 20 anos, quinze deles de modo ininterrupto. No terceiro volume, fica evidente que o suicídio do líder petebista, em agosto de 1954, estancou o golpe que se anunciava por civis, como Café Filho, o vice-presidente, e Carlos Lacerda, e militares, como o general Juarez Távora. Trata-se de uma biografia crítica, mas não excessiva. O ditador do Estado Novo, entre 1937 e 1945, é exibido de maneira precisa, mas o estadista, que Vargas era, é mostrado de modo exemplar. O personagem ganha nuance. Não fica menor, é destacado na sua verdadeira dimensão. Historiadores, como Boris Fausto, aprovaram o rigor e, mesmo, a bela escrita do repórter-pesquisador-escritor. Companhia das Letras, 1704 páginas (a trilogia).

JK — O Artista do Impossível,

de Claudio Bojunga

Juscelino Kubitschek ficará na história, possivelmente, como o presidente que construiu Brasília. Trata-se de um símbolo incontestável. Mas o que Claudio Bojunga mostra, com uma pesquisa impressionante, é que o mineiro, que governou o país entre a década de 1950 e o primeiro ano da década de 1960, não deve ser conhecido tão-somente como o construtor da nova capital. Na verdade, a própria cidade, incrustada no Planalto Central, é mais do que uma cidade. Era e é uma ideia: a de que o desenvolvimento precisa ser descentralizado, não pode se concentrar no Sul do país, notadamente em São Paulo e Rio de Janeiro. O pesquisador demonstra que JK era um democrata radical, altamente tolerante. Objetiva, 800 páginas.

João Goulart — Uma Biografia,

de Jorge Ferreira

Marco Antônio Villa escreveu um livro polêmico sobre o presidente João Goulart, que governou o Brasil de 1961 a 1964, quando foi derrubado por militares, com o apoio de civis-vivandeiras, como Carlos Lacerda e Magalhães Pinto. Mas o livro mais completo e equilibrado é o do cientista político Jorge Ferreira. O pesquisador não insiste na história de que Jango era pusilânime. Ao não fazer julgamentos estreitos, que soam mais como condenação do que interpretação, o professor confere nuance ao líder do PTB. Jango não vira mito, não se torna um gigante político, mas é visto como um elemento de seu tempo, que era mais nacionalista, por assim dizer, do que esquerdista, ao contrário do que sugerem, até hoje, militares e civis de direita. O petebista era um político hábil, ainda que, eventualmente, hesitante. Quando apostou em ser decisivo, aliando-se, por exemplo, a militares de baixa patente, aparentemente acreditando que poderiam ser seus aliados numa possível luta contra generais, deixou de perceber, com a devida nitidez, a verdadeira correlação de força, sobretudo onde estava o verdadeiro poder militar. Civilização Brasileira, 714 páginas.

A Ditadura Envergonhada,

de Elio Gaspari

O jornalista Elio Gaspari escreveu cinco livros — conectados — que são imprescindíveis para um entendimento mínimo do que aconteceu no país, sobretudo em termos políticos, entre 1964, quando os militares assumiram o poder presidencial, e 1985, quando Tancredo Neves foi eleito presidente. Trata-se de uma história bem escrita, numa linguagem ágil, com a apresentação de uma documentação nova e vasta. Funciona, até, como uma espécie de enciclopédia do período. Livros da série Ilusões Armadas: “A Ditadura Envergonhada”, “A Ditadura Escancarada”, “A Ditadura Encurralada”, “A Ditadura Derrotada” e “A Ditadura Acabada” (mostra que a transição dos militares para os civis deve ser nominada de “transação” e que parte dos que participaram do governo de José Sarney ocupou postos relevantes na ditadura). Intrínseca, 2612 páginas.

Tancredo — O Príncipe Civil,

de Plínio Fraga

Ao lado de Ulysses Guimarães — e, quem sabe, Petrônio Portella, no campo da Arena —, Tancredo Neves, do MDB-PMDB, foi o mais importante político civil durante a ditadura civil-militar. Mas sua história antecede o regime militar. Foi ministro da Justiça do governo democrático do presidente Getúlio Vargas e aconselhou-o a reagir ao golpismo. Em 1961, com a renúncia de Jânio Quadros, se tornou primeiro-ministro, numa estratégia para garantir a posse do vice-presidente João Goulart. Se o parlamentarismo tivesse sido mantido, o golpe teria sido evitado? É possível. O fato é que, ao radicalizar o governo, quiçá mais no verbo do que na ação, o próprio Jango forneceu combustível aos golpistas militares e civis. Em 1982, Tancredo foi eleito governador de Minas Gerais. Em 1985, foi eleito presidente da República, no colégio eleitoral, mas morreu antes de assumir o governo. Plínio Fraga mostra um Tancredo densamente humano, terreno, menos mítico, mas ainda assim grande. Ele tinha amantes, por exemplo. Uma delas casada. Objetiva, 648 páginas.

Uma História Pessoal,

de Katharine Graham

As memórias da falecida publisher do “Washington Post” são excepcionais: uma lição de como se deve dirigir um jornal, de como é vital respeitar as opiniões e posições dos editores e repórteres, desde que estejam certos. Defendia profissionais fortes e autônomos — com discernimento e capacidade intelectual. Ela jamais diria que o político “x” deveria falar só com ela, e não com os repórteres e editores (não competia com seus profissionais, não tinha inveja deles, e sabia valorizar os mais qualificados). Katharine Graham jamais perguntava quais eram as fontes de seus repórteres (não perguntou nem mesmo a respeito das investigações mais explosivas). Sabia valorizar seus talentos mais preparados e produtivos e não tinha simpatia por aduladores, capachos e futriqueiros. O repórter Bob Woodward, que foi decisivo para a queda do presidente Richard Nixon — devido ao caso Watergate —, permanece no “Post” até hoje, com mais de 70 anos. Entre 1972 e 1974, mesmo pressionada pelo republicano Richard Nixon, um político ameaçador, não cedeu um milímetro (frise-se que o jornalismo do “Post” e do “New York Times” pode contribuir para a queda do presidente Donald Trump). DBA, 648 páginas.

Fama e Anonimato,

de Gay Talese

Gay Talese pode não ter sido o inventor do novo jornalismo, mas é um de seus próceres. “Vida de Escritor” contém alguns de seus melhores textos (há um excepcional sobre um lugar onde foram instalados restaurantes, até de categoria, mas sempre quebram), que, aparentemente despretensiosos, são de alta qualidade. Tanto muito bem escritos quanto precisos. Há um quê de literatura, mas é, sobretudo, jornalismo de primeira linha. A imaginação não falseia a realidade, embelezando-a ou tornando-a mais feia; ao contrário, torna-a mais luminosa. Mas “Fama e Anonimato” é mais famoso, e de fato é muito bom mesmo. O ensaio sobre Frank Sinatra é uma lição para jornalistas que voltam para a redação informando que não conseguiram dados para a reportagem porque não conseguiram falar com a fonte básica. Gay Talese não falou com Sinatra, que estava “resfriado”. Mas, ao entrevistar várias pessoas de seu entorno, produziu um grande perfil, publicado há vários anos, mas até hoje apontado como uma grande peça jornalística. Companhia das Letras, 536 páginas, tradução de Luciano Vieira Machado.

A Sangue Frio,

de Truman Capote

Todo jornalista tem obrigação de ler o muito bem escrito romance de não-ficção “A Sangue Frio”, de Truman Capote. Um crime brutal acontecido no Kansas chamou a atenção do escritor, que decidiu investigar a história. Para um repórter comum, com a prisão e, depois, o julgamento e condenação à morte dos dois homens que assassinaram uma família, a história estava encerrada. Truman Capote acompanhou o caso de perto, aproximou-se dos criminosos, procurou conhecê-los bem e esteve na cidade onde ocorreu a chacina. Poderia ter voltado sem uma grande história, ou com mais um “recorte” —jornalistas em geral acreditam que descrevem a realidade de maneira o mais ampla possível, quando, na maioria das vezes, produzem recortes superficiais —, mas optou por escrevê-la como um escritor que, embora conhecedor das técnicas jornalísticas, percebeu que eram insuficientes para entender o que, de fato, havia acontecido. O resultado é um grande romance, ao estilo de “Crime e Castigo”, de Fiódor Dostoiévski. A história resiste como jornalismo de alta qualidade — o que parece invenção é o uso da imaginação para iluminar a realidade — e como literatura. Não se datou. A tradução de Sergio Flaksman é de excelente qualidade, até superior à primeira, de Ivan Lessa, que chega a confundir psicanalista com psiquiatra. Companhia das Letras, 440 páginas.

Vidas Secas,

de Graciliano Ramos

Não há como não citar Machado de Assis — que pôs Shakespeare e Laurence Sterne no liquidificador e escreveu romances autônomos e de rara beleza, como “Dom Casmurro” e “Memórias Póstumas de Brás Cubas” — e Guimarães Rosa, que “comeu” a prosa de James Joyce e William Faulkner e escreveu “Grande Sertão: Veredas” (o autor bebeu mesmo no irlandês e no americano, mas guarda certa autonomia, inclusive por dialogar com outros autores, como o Goethe de “Fausto”). Mas um jornalista ganhará muito, em termos de aprender a arte da concisão, da contenção, se ler a prosa de Graciliano Ramos. “Vidas Secas” é daqueles livros a respeito dos quais o leitor fica com a impressão de que nada está passando, nem mesmo uma mera vírgula. O jornalista aprenderá muito com o Velho Graça se observar, além da história do nordestino Fabiano e da cachorra Baleia, a sua maneira de escrever. Pode-se dizer que o alagoano é o João Cabral de Melo Neto da prosa, assim como João Cabral é o Graciliano Ramos da poesia. Record, 176 páginas.

Casa Grande & Senzala,

de Gilberto Freyre

Uma certa interpretação “paulista” do livro de Gilberto Freyre, sociólogo e escritor pernambucano, quase selou o seu destino, digamos como uma obra que, ao pregar a “teoria” da “democracia racial”, praticamente teria contribuído para produzir a história de uma “escravidão benevolente”. Na verdade, o que dizem da obra, numa crítica mais ideológica que objetiva e científica, pouco acrescenta ao estudo da sociedade patropi. A escravidão era, claro, cruel e os negros eram tratados como objetos. Mas, para além da crueldade, havia uma certa interação, inclusive de matiz sexual, o que acabou por produzir uma relação mais tolerante. Sobretudo, apesar do caráter “imperdoável” da escravidão, produziu-se uma “civilização” das mais multifacetadas — o que chama a atenção de pesquisadores ingleses e americanos, que valorizam o livro, tão rico em termos literários quanto em termos de pesquisa e interpretação dos dados colhidos, muito mais do que os brasileiros. O tempo tornou a história — ou histórias, ou sociologias, ou antropologias — relatada por Gilberto Freyre “atualíssima”. Hoje, com menos preconceitos, muitos deles derivados do fato de o intelectual de Apipucos não ser de esquerda, acadêmicos, locais e de outros países, conseguem mostrar a vitalidade do livro. (Há outros livros imprescindíveis no campo da interpretação do Brasil e dos brasileiros: “Os Sertões”, de Euclides da Cunha, “Raízes do Brasil”, de Sérgio Buarque de Holanda, “Formação do Brasil Contemporâneo”, de Caio Prado Júnior, “Os Donos do Poder”, de Raymundo Faoro, “Formação Econômica do Brasil”, de Celso Furtado, e “O Povo Brasileiro”, de Darcy Ribeiro. Clássicos são obras que até, por vezes, se datam, mas guardam certo frescor, vivacidade. São eternos.) Global, 768 páginas.

Imperium,

de Ryszard Kapuscinski

Há pouco tempo, saiu uma biografia de Ryszard Kapuscinski sugerindo que sua imaginação teria colorido determinados relatos. É provável que seja verdade. O jornalista polonês, assim como Truman Capote, era um mestre do jornalismo imaginativo, mas acusá-lo de falsificar dados, para tornar a história mais interessante, talvez seja um exagero de biógrafo excessivamente desmitificador (a versão “negativa” do hagiógrafo). “Imperium” é um livro poderoso sobre a União Soviética (que, claro, não é apenas a Rússia). “É um relato pessoal das viagens que empreendi pelo imenso território desse país”, afirma. Não é apenas sobre a queda do Império Soviético, mas as histórias mais destacadas têm a ver com a debacle do comunismo. Assim como Svetlana Aleksievitch (autora do excelente “O Fim do Homem Soviético”, que merece ser arrolado nesta lista), o autor não estava interessado nos homens do poder, e sim nas histórias do cotidiano, na vida das pessoas. Companhia das Letras, 315 páginas, tradução de Ana Lúcia Mikosz e Kenneth Hacynski da Nóbrega.

Como Ler um Escritor,

de John Freeman

O ex-editor da “Granta” entrevistou 55 escritores e compôs, mais do que entrevistas frias, perfis dos mais interessáveis. “A única coisa que um entrevistador pode fazer para capturar o que um escritor realmente faz é deixá-lo falar, contar histórias, pensar em voz alta”, sugere. Os textos são relativamente curtos, mas dizem muito. Aprende-se muito observando, por meio de leitura, a maneira de John Freeman abordar os escritores e suas obras. Alguns de seus personagens: John Updike, Joyce Carol Oates, Don DeLillo, James Wood (o crítico polêmico, ele diz: “Concordo com Randall Jarrell que um crítico que não consegue elogiar não é um crítico”. Freeman ressalva o quão é feroz), Jonathan Safran Foer, Toni Morrison, Haruki Murakami, Philip Roth, Ian McEwan, Orhan Pamuk, Jonathan Franzen, Jeffrey Eugenides, Jennifer Egan (vale ler também “Conversa Entre Escritores — As Entrevistas da Believer”, organizadas por Vendela Vida, Arte & Letra, 315 páginas, tradução de Irinêo Netto, Miguel Nicolau Abid Neto e Ernesto Klüpel. Zadie Smith entrevista, por exemplo, Ian McEwan). Objetiva, 309 páginas, tradução de Helena Londres.

Marighella, o Guerrilheiro Que Incendiou o Mundo

de Mário Magalhães

Imagine um personagem histórico sobre o qual já se disse quase tudo. O que havia mais a dizer sobre Carlos Marighella, o fundador da Ação Libertadora Nacional (ALN) e mais importante líder da guerrilha contra a ditadura civil-militar na década de 1960? Aparentemente, pouco. Pois Mário Magalhães escarafunchou sua vida, pública e privada, e apresentou novos fatos (inclusive sobre o fato de que era uma espécie de latin lover da esquerda). Ao contar bem a história do esquerdista, o jornalista e historiador consciencioso conta, pari passu, a história do século 20 no Brasil e no mundo (Marighella influenciou esquerdistas de vários países, como Itália e França). A lição para o jornalista é: não há assuntos mortos e, portanto, o que vale são as novas abordagens e, claro, a reportagem exaustiva, que, no lugar de apenas repetir, acrescenta fatos novos. Companhia das Letras, 744 páginas.

O Afeto Que se Encerra,

de Paulo Francis

A Editora Três Estrelas está publicando coletâneas dos artigos do jornalista Paulo Francis e o que se percebe é que a maior parte não se datou. Os textos permanecem vivos, divertidos e inteligentes. Jornalistas que querem escrever artigos críticos e não convencionais devem ler o profissional que brilhou tanto na “Folha de S. Paulo” quanto no “Estadão”. Mas recomendo primeiro e vivamente a leitura de suas memórias. Ele conta grandes histórias, no seu estilo idiossincrático. Uma delas: “Deste [Carlos Castello Branco] aprendi uma das raras lições proveitosas de jornalismo. Um dia, depois de ler meu artigo, antes de baixá-lo (à oficina de composição), devolveu-me o dito, por contínuo. Isso não acontecera antes. Fiquei espantado. Onde eu tinha escrito ‘via de regra’, Castelinho puxou um traço à margem, adicionando: ‘É b…’. É a primeira vez que escrevo ‘via de regra’ desde 1957” (a primeira edição do livro é de 1981). Francis, 264 páginas.

1913 — Antes da Tempestade

de Florian Illiers

O alemão Florian Illiers decidiu estudar 1913 — verificando o ano que precedeu o início da Grande Guerra, como era chamada a Primeira Guerra Mundial por seus contemporâneos — mês a mês, destacando a política e, sobretudo, a cultura. Com textos curtos, extremamente deliciosos e bem escritos, o autor trata de Kafka, Proust, Thomas Mann, Freud, Jung, Karl Kraus, Robert Musil, Alma Mahler, Rilke, Picasso, Duchamp, Schönberg, o arquiduque Francisco, Stravinski, Hitler, Stálin (que é flagrado fora da Rússia), Tito e personagens menores mas interessantíssimos. O livro pode inspirar um jornalista a escrever sobre o 1963 brasileiro, por exemplo. Estação Liberdade, 368 páginas, tradução de Silvia Bittencourt.

Filme,

de Lillian Ross

Pode um filme, como “A Glória de um Covarde”, ser biografado? A jornalista Lillian Ross, da revista “New Yorker”, prova que sim. O diretor de cinema John Huston havia decidido adaptar o romance “O Emblema Rubro da Coragem”, de Stephen Crane, e convidou a repórter para assistir sua produção. Uma das inventoras do novo jornalismo, ou do jornalismo literário, Lillian Ross aceitou o convite e fez uma reportagem de tão alta qualidade que migrou para o formato livro, com sucesso. Matinas Suzuki, na apresentação, sugere que se tornou até mais famoso do que o próprio filme. Um dos segredos de Lillian Ross era ouvir e observar bem, apostando na sua memória privilegiada, pois gravações e anotações às vezes retiram a percepção do repórter e incomodam os entrevistados (retiram-lhe, no mais das vezes, a espontaneidade). Noutro texto, ela recomenda: “Não escreva sobre pessoas de quem você não gosta”. Aqueles que pensam se tornar críticos de cinema não podem prescindir das ideias e sugestões de Lillian Ross. Companhia das Letras, 307 páginas, tradução de Pedro Maia Soares (o prefácio é da atriz Anjelica Huston, filha de John Huston, e o posfácio do crítico literário Davi Arrigucci Jr.)

Mata! O Major Curió e as Guerrilhas do Araguaia,

de Leonencio Nossa

Vários repórteres tentaram entrevistar o major Sebastião Rodrigues de Moura, o Curió, mas o militar não “cantava” de jeito nenhum. Falava-se, a torto e a direito, sobre o seu famoso “diário…de guerra”, mas ninguém tinha acesso a nada. Pois o jornalista Leonencio Nossa, de “O Estado de S. Paulo”, conseguiu acesso irrestrito tanto a Curió quanto ao seu desejado diário. Pode ser que o militar durão, que combateu a Guerrilha do Araguaia, ocorrida entre 1972 e 1974, não tenha revelado tudo (e, claro, não sabe “tudo” sobre todos os aspectos da guerrilha, por isso são necessários outros depoimentos, inclusive de militares de patente mais alta, para ampliar o entendimento dos fatos). Mas o que contou é útil para a ampliação da história da batalha. Trata-se de um documento incontornável, ainda que deva ser visto com reservas (assim como devem ser examinados “documentos” produzidos por ex-guerrilheiros), para confronto com outras fontes. Ter conseguido falar com Curió, ter conseguido a documentação, mostra a qualidade de Leonencio Nossa como repórter persistente e competente. Companhia das Letras, 443 páginas.

Lava Jato,

de Vladimir Netto

A Operação Lava Jato está em andamento e fatos novos são exibidos com frequência. Por isso é impossível “biografá-la” à perfeição. Para se inteirar de todos os fatos, com a exposição de nuances, será preciso esperar seu término. Jornalistas e historiadores poderão se debruçar sobre os documentos e, certamente, terão um verdadeiro maná para compor uma história de como o Brasil funciona, ou deixa de funcionar. Os “julgamentos” (nem se fala das decisões judiciais) atuais são provisórios. Isto quer dizer que o livro “Lava Jato — O Juiz Sergio Moro e os Bastidores da Operação Que Abalou o Brasil”, ligeiramente datado, é descartável? Nada disso. A obra é de excelente nível e faz um levantamento qualitativo da Lava Jato até 2016. O importante é que deixa evidente que a operação já deu certo: há condenados e presos, e dinheiro finalmente foi devolvido ao Erário. Trata-se de uma fonte de consulta precisa. O jornalista prepara uma edição revista e atualizada. Primeira Pessoa, 383 páginas.

Eichmann em Jerusalém,

de Hannah Arendt

O livro “Eichmann em Jerusalém — Um Relato Sobre a Banalidade do Mal”, da filósofa alemã Hannah Arendt, é uma reportagem com pitadas de filosofia. Poderia figurar na coleção Jornalismo Literário, da Companhia das Letras. Enviada a Israel pela revista “New Yorker” para cobrir o julgamento do nazista Adolf Eichman, um dos responsáveis pelo assassinato em massa de judeus, comunistas, ciganos, homossexuais e testemunhas de Jeová nos campos de extermínio da Polônia, Hannah Arendt, com seu belo livro, acabou por fazer um julgamento à parte. O jornalista certamente tira como lição que é preciso examinar os fatos atentamente, descrevê-los com precisão, mas notando que às vezes podem dizer mais do que aparentemente sugerem. Dada sua excelente formação filosófica, a intelectual judia pôde, com rara independência, construir um perfil mais rico do assassino funcionário público-administrativo que era Eichmann. O julgamento de 1961 resultou no livro publicado em 1963. (Uma história mais nuançada e atualizada do personagem, que não era apenas um “eficiente” servidor administrativo, pode ser conferida em “Adolf Eichmann — Historia de un Asesino de Masas”, de Bettina Stangneth, Edhasa, 642 páginas, tradução de Silvia Villegas. A obra saiu na Alemanha em 2011.) Companhia das Letras, 336 páginas, tradução de José Rubens Siqueira.

Tudo ou Nada — Eike Batista e a Verdadeira História do Grupo X”,

de Malu Gaspar

Pode-se dizer que as regras do desenvolvimento de um sistema econômico, como o capitalismo, não são santas. Mas há momentos em que as regras básicas são inteiramente distorcidas — gerando o que se pode chamar, não apenas de “Estado do compadrio” ou de “capitalismo de compadrio”, e sim, numa linguagem mais popular, de capitalismo bandido ou picareta. Há um paradoxo na linguagem do PT. Os petistas criticam as privatizações do governo de Fernando Henrique Cardoso, que seriam produto de uma privataria, mas contribuíram fortemente para privatizar, não as estatais, e sim o próprio Estado. Os governos de Lula da Silva e Dilma Rousseff “financiaram” a Odebrecht, a OAS, a Andrade Gutierrez, a JBS e o Grupo X e, de algum modo, cederam parte da governança, a da gestão dos recursos financeiros, a tais empresas. O caso de Eike Batista é espetacular no sentido de que “enganou” não apenas no Brasil. Executivos e empresários do primeiro time, de várias partes do mundo, foram ludibriados pelo discurso sedutor mas falso do empresário. O rei do Grupo X ganhou muito dinheiro, mentiu a rodo sobre o sucesso de seus negócios, entrou para lista dos homens mais ricos do mundo — a inserção na lista era uma tática para obter mais dinheiro — e era respeitadíssimo. Seus negócios eram como certas fachadas de filmes e novelas. Uns existiam, mas outros (extração de petróleo, por exemplo) eram ficções puras. Coube a uma grande repórter, Malu Gaspar, contar sua história, de maneira detalhada e objetiva, no livro “Tudo ou Nada — Eike Batista e a Verdadeira História do Grupo X”. É uma radiografia de um tipo de capitalismo que às vezes existe apenas no papel, mas simula ser densa e profundamente real. Record, 545 páginas.

A Turma Que Não Escrevia Direito,

de Marc Weingarten

O que é o novo jornalismo? “A resposta é que se trata de um jornalismo que se lê como ficção e que soa como a verdade do fato relatado”, afirma Marc Weingarten no livro “A Turma Que Não Escrevia Direito — Wolfe, Thompson, Didion e a Revolução do Novo Jornalismo”. “Wolfe compara seus contemporâneos jornalistas aos gigantes do século 19 Dickens, Balzac e Fielding, escritores que retrataram suas épocas com precisão, numa ficção realista social. A nova ficção do fim dos anos 1960 e dos anos 1970, ao se voltar para dentro, afastando-se do ‘carnaval desajeitado’ da cultura americana contemporânea, deixou um enorme vazio para os Novos Jornalistas preencherem”, afirma Weingarten. A revista “Piauí”, com seus textos densos e extensos, é filha do novo jornalismo, do jornalismo literário. Não é ficção, mas pode usar técnicas ficcionais, não para embelezar os textos e criar literatura, e sim para melhorar a qualidade do jornalismo, dando-lhe mais nuance. Pode-se falar que, enquanto o jornalismo factual do dia a dia é rico em certezas, como se traduzisse a realidade com precisão, o novo jornalismo, ao “reabrir” a discussão dos fatos e ao observá-los com mais atenção, acaba por ampliar o entendimento do que se entende por realidade. Certeza é necessária ao jornalismo, mas deixar uma brecha para a dúvida, apontando-a, é saudável. O livro fala de Tom Wolfe, Jimmy Breslin, Gay Talese, Hunter S. Thompson, Joan Didion (autora de livros doloridos e belos sobre a morte do marido e de uma filha), John Sack, Michael Herr, entre outros. Record, 390 páginas, tradução de Bruno Casotti.