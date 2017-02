100 melhores diretores de cinema dos últimos 25 anos. Richard Linklater é o 1º da lista

São listados Mike Leigh, Jafar Panahi, os irmãos Dardenne, os irmãoss Coen, Hirokazu Koreeda, Steven Spielberg, Martin Scorsese, Pedro Almodóvar e Werner Herzog. Brasileiro é o 87º

O jornal “El Periódico” de terça-feira, 7, publica a lista dos “100 melhores diretores de cinema dos últimos 25 anos”. “A relação foi elaborada pela revista ‘Quartz’, que utilizou as pontuações que aparecem no Metacritic, famoso site que republica críticas e resenhas de filmes, discos, videogames e programas de televisão. O Metacritic outorga uma classificação a cada filme entre 0 e 100 a partir das críticas e resenhas publicadas em diários, revistas e outros meios. Um exemplo: ‘La La Land’ tem, até agora, 93 pontos a partir de 53 críticas.

Para elaborar seu ranking dos 100 melhores diretores do último quarto de século, ‘Quartz’ verificou os seis filmes com mais pontuação de cada diretor desde 1992 e definiu sua nota média. Assim, [Richard] Linklater obtve 88,5 pontos com a média de ‘Boyhood’, ‘Antes da Meia Noite’, ‘Antes do Pôr-do-Sol’’, ‘Todos Queremos Algo’, ‘Escola de Rock’ e ‘Waking Life’”, escreve o repórter Julián García.

Só três filmes obtiveram nota 100 — “Boyhood”, “O Poderoso Chefão”, de Francis Ford Coppola, e “A Fraternidade é Vermelha”, de Kieslowski — “na história de Metacritic”.

“El Periodico” nota que a lista é “formada majoritariamente por diretores norte-americanos”. Pedro Almodóvar é o único diretor espanhol arrolado, com 81,5 pontos. Ele figura na nona posição, o que o jornal espanhol considera como “excelente” —, logo atrás de Martin Scorsese e na frente de Werner Herzog e Paul Thomas Anderson.

A lita arrola apenas seis mulheres: Catherine Breillat (49), Claire Denis (50), Susanne Bier (68), Liz Garbus (70; a documentarista é a única americana, Anne Fontaine (92) e Lone Scherfig (93).

Só um cineasta brasileiro — Walter Salles — é mencionado. Com nota 67,7, é o 87º da lista.

A lista completa da Quartz