Folha deveria ter demitido Janio de Freitas e não Eliane Cantanhêde

Todos precisamos da boa informação. Afinal, é ela que nos dá elementos para fazermos nossas escolhas políticas, econômicas e sociais. Não ter informação nos faz votar mal, buscar o trabalho errado, aplicar mal nosso dinheiro e até comprar algo inútil ou buscar a diversão diferente da que queríamos. No universo do jornalismo político, tenho um critério para bem me informar: procuro o jornalista isento na informação, aquele que não dá pistas de sua preferência pessoal, aquele que o espectador não sabe em quem votará.

Exemplos televisivos: Renata Lo Prete e Gerson Camarotti. Eliane Cantanhede, no passado algo encantada com alguns petistas não lá muito recomendáveis, como José Dirceu e Celso Amorim, tem se mostrado uma profissional amadurecida, além de sempre ter sido uma articulista arguta e inteligente. Pena que foi demitida da “Folha de S. Paulo”, por razões econômicas, segundo o jornal. Melhor para a “Folha” teria sido demitir Janio de Freitas, que mais desinforma que informa. Mas ao que parece o salário de Eliane e de Fernando Rodrigues, outro bom jornalista demitido, seriam naturalmente bem maiores que os ganhos de Janio.

Janio de Freitas no dia 19 do mês passado criticava o Tribunal Superior Eleitoral pela proibição na campanha passada da exibição de entrevistados apoiando afirmações críticas feitas por candidatos. Julgava antidemocrático, e estava certo. Já no dia 16 de novembro último, investia contra delegados da Polícia Federal que haviam, em suas redes sociais privadas, manifestado sua preferência contra o PT. Defendia a investigação que o ministro da Justiça abrira contra eles. Antidemocrático e contraditório, por parte do jornalista, que não consegue esconder em quem vota.