Vitti articula apoio a uma eventual candidatura de Marconi a presidente

Presidente do Colegiado Nacional de Presidentes de Assembleias, José Vitti (PSDB) articula rede de apoio junto a deputados de todo o país a uma eventual candidatura de Marconi Perillo a presidente da República. Na transferência simbólica do governo para a cidade de Goiás, Vitti arrancou aplausos do público presente ao lançar o nome do tucano para a disputa presidencial.