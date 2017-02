Victor Piori troca o DEM de Ronaldo Caiado pelo PSDB de Marconi Perillo

Aliado e amigo do governador de Goiânia, Victor Priori tende a disputar mandato de deputado estadual ou federal em 2018

O empresário Victor Priori trocou o PSDB pelo DEM para disputar a Prefeitura de Jataí, em 2016, com o apoio do senador Ronaldo Caiado, do DEM, e do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Maguito Vilela, do PMDB. Agora, ele volta ao PSDB do governador Marconi Perillo, de quem é amigo e aliado histórico.

Victor Priori perdeu a prefeitura de Jataí para o tucano Vinicius Luz. Os dois mantêm relações cordiais. O milionário havia sugerido que não disputaria mais mandato eletivo. Mas é provável que seja candidato a deputado federal ou estadual em 2018.