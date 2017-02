Vereadores Paulo Magalhães, Elias Vaz e Jorge Kajuru valem por um exército de 35 homens

Se não romper com a irisaraujodependência, Iris Rezende vai desmontar sua base legislativa

O vereador Paulo Magalhães, cansado dos maus-tratos, sobretudo do grupo de Iris Araújo — a primeira-ministra do Paço Municipal —, rompeu com o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, do PMDB.

Paulo Magalhães é um político articulado e, se ficar mesmo na oposição, dará muito trabalho para Iris Rezende. Assim como Jorge Kajuru, do PRP. Se juntarem-se a Elias Vaz, do PSB, formarão um exército de três políticos que sabem fazer barulho por um exército de 35 homens.

Se não retomar o controle político de suas articulações, se permitir que Iris Araújo continue tratorando seus aliados, Iris Rezende vai perder o amplo apoio que construiu na Câmara Municipal de Goiânia. Ninguém entende a “irisaraujodependência” do prefeito da capital.