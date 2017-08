Vereador propõe privatizar Mutirama, Zoológico e Clube do Povo

Segundo Lucas Kitão, Prefeitura de Goiânia não tem competência para gerir espaços

Após o acidente que deixou 11 pessoas feridas no Mutirama, sendo 3 em estado grave, na quarta-feira, 26, o vereador Lucas Kitão (PSL) anunciou ao Jornal Opção que irá propor a desestatização do parque, do zoológico e do Clube do Povo (na Região Noroeste). Vídeos postados nas redes sociais mostram o desespero de quem estava no local após o ocorrido. Uma mulher teve a perna esmagada com a queda do brinquedo chamado Twister e segue internada na UTI do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

Kitão afirma que a Prefeitura de Goiânia comprovou que não tem competência e qualificação para gerir os espaços. “Ficamos nesse paradoxo de que privatizar é ruim. Há prós e contras, mas quando o poder público mostra que não dá conta, é melhor tentar algo novo.” Ele defende que a gestão Iris Rezende (PMDB) estude modelos de parcerias público-privadas (PPPs) e/ou de concessão para poder melhor gerir o parque.

“Veja o exemplo da Pinacoteca e do Museu do Futebol, em São Paulo. O Mutirama prestará um serviço de qualidade, com mais segurança para a população, aumentará a oferta de entretenimento e ainda por cima vai gerar mais empregos”, completou.

Além disso, o vereador aposta que, com a desestatização, outro grave problema que castiga o parque terá fim: a corrupção. “Há muito tempo sabemos que o prefeito usa a Agetul [Agência Municipal de Turismo e Lazer] como cabide de emprego e para cumprir acordos políticos. Não dá mais”, criticou. Por fim, ele lembra que o abandono não se dá por falta de recursos: “O Mutirama é superavitário, é rentável para a prefeitura. O que falta é gestão.”