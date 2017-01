Vereador Alisson Rosa deve trocar o Partido Verde pelo PSD de Vilmar Rocha

Cotado para disputar mandato de deputado em 2018, ele é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Ipameri

O jovem vereador Alisson Rosa, um dos fenômenos político-eleitorais de Ipameri, deve trocar, brevemente, o Partido Verde pelo PSD do ex-deputado federal Vilmar Rocha. Ele já manteve uma conversa preliminar com o presidente do PSD — que ficou animado com seu possível novo aliado — e com líderes do PSD Jovem.

Alisson Rosa é o primeiro-secretário e presidente da prestigiosa Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

Alisson Rosa é cotado para disputar mandato de deputado estadual em 2018. Mas ele prefere não discutir o assunto. “O que quero mesmo é ser um vereador qualitativo e servir à sociedade de Ipameri”, frisa.