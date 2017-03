Ubiratan Lopes e Francisco Pontes: um deles deve ser o secretário de Desenvolvimento Econômico

Os dois empresários são os mais cotados para dirigir uma das principais secretarias do governo de Goiás

É praticamente certo que Anápolis e o PTB do prefeito do município, Roberto Órion Naves, e do deputado federal Jovair Arantes devem indicar o secretário de Desenvolvimento Econômico.

Os dois nomes mais cotados são: Ubiratan Lopes, ex-presidente da Associação Comercial e Industrial de Anápolis (Acia), e, como noticiou o Jornal Opção Online, Francisco Pontes, empresário do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico contempla duas áreas que fomentam a economia de Goiás — a indústria e a agropecuária.