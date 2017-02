Tucano diz que Marconi Perillo não vai aceitar provocações do grupo de Lúcia Vânia

Mas não trabalha contra de reeleição da senadora do PSB

De um tucano histórico: “Mantendo sua posição conciliatória, com o objetivo de manter a base aglutinada, o governador Marconi Perillo não vai aceitar as provocações do grupo da senadora Lúcia Vânia (PSB). O tempo provará quem tem razão”.

Tucanos mais radicalizados dizem que o tempo novo deu dois mandatos de senadora a Lúcia Vânia e que é preciso abrir espaço para outros políticos.

Frise-se que o tucano-chefe tem apreço pela senadora e a percebe como uma política de alto nível. E, sobretudo, não trabalha para evitar que seja candidata a senadora em 2018 pela base aliada.