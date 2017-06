Tiro da JBS que implodiu a política pode acabar destruindo a própria empresa

Dificilmente será possível restabelecer a confiança do mercado nos negócios da família de Joesley Batista

Políticos e empresários apostam que, depois de balançar a República com sua delação premiada, dificilmente a JBS de José Sobrinho Batista, Joesley Batista e Wesley Batista vai sobreviver, notadamente no Brasil. Acredita-se que será passada adiante, senão soçobra, e em pouco tempo.

A JBS e as demais empresas do grupo vão sofrer com multas pesadas. Mas o problema, segundo empresários, é outro. Eles dizem que Joesley Batista produziu uma “crise de confiança” de tal magnitude que pode ter atingido o grupo de maneira mortal. Readquirir a confiança do mercado, inclusive dos consumidores, não será fácil. Quem vai estabelecer parcerias com a JBS daqui pra frente? É a pergunta que os experts do mercado fazem a todo momento.

A delação de Joesley Batista foi um tiro fatal na carreira de alguns políticos, como Aécio Neves e, quem sabe, Michel Temer. Mas o tiro — de tão explosivo — pode ter atingido “órgãos vitais” da JBS, por vias diretas ou indiretas.