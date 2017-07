Thiago Peixoto é um dos principais articuladores de assuntos tecnológicos e de vanguarda no Congresso

Além da intensa atividade em plenário e nas comissões, o deputado Thiago Peixoto (PSD) ainda encontra tempo para presidir a Frente Parlamentar de Economia Digital e Colaborativa, cuja criação foi proposta por ele. Thiago é visto hoje como um dos principais articuladores de assuntos tecnológicos e de vanguarda no Congresso Nacional.

Thiago Peixoto tem participado de eventos com gigantes como a Intel e Airbnb, sem contar o contato constante com representantes de Google, Ifood, Twitter e outros do ramo da alta tecnologia. A todos, o deputado goiano sempre deixa uma coisa clara: o Congresso precisa correr para regulamentar a Economia Digital no sentido de incentivar e não proibir, mas sempre com foco no que pode ser positivo à sociedade.