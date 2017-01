Teológo supera Joel Santana e é nomeado para a Secretaria de Ciência e Tecnologia

Macxuwell Novais é ligado ao secretário de Governo, Samuel Almeida. Indicação tem a ver com 2018, aparentemente

O teólogo Macxuwell Novais Ferreira, ligado a Samuel Almeida — secretário de governo —, foi nomeado pelo prefeito de Goiânia, Iris Rezende, para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec).

Joel Santana Braga Filho, do DEM, era o nome indicado pelo grupo do senador Ronaldo Caiado. Mas prevaleceu a força política de Samuel de Almeida, que é da Assembleia de Deus, e da Igreja Luz Para os Povos. Iris Rezende, do PMDB, já está de olho em 2018. O prefeito já estaria montando uma frente política com o objetivo da disputa para o governo do Estado. Tanto pode ser candidato ao governo quanto pode bancar Ronaldo Caiado, do DEM.