TCE e TCM vão organizar um encontro em Goiânia com integrantes de tribunais de todo o país

Os tribunais goianos são considerados por integrantes de outros tribunais do país como dos mais qualificados

O Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas dos Municípios vão organizar um encontro com tribunais de contas de todo o país, em agosto deste ano, em Goiânia. O presidente do TCE, Kennedy Trindade, conversou com o presidente do TCM, Joaquim de Castro, na semana passada.

Os dois tribunais goianos são considerados como dos mais qualificados do país por outros tribunais. Porque tem uma equipe, além dos conselheiros, altamente qualificada.