Supremo determina afastamento de Aécio Neves e prisão de Andrea Neves

A prisão preventiva de Andrea Neves (sem prazo de soltura) e o afastamento da Aécio Neves podem facilitar as investigações da Lava Jato

Andreza Matais, do “Estadão”, informa que o Supremo Tribunal Federal determinou o afastamento do senador Aécio Neves (PSDB) e do deputado federal Rocha Loures. E autorizou busca e apreensão em imóveis do senador Zezé Perrela, do PMDB de Minas Gerais.

Aécio Cunha começa a ser chamado de “o Eduardo Cunha do PSDB”, no sentido que pode ser preso. O STF autorizou a prisão da jornalista Andrea Neves, irmã do senador de Minas Gerais. Trata-se de uma prisão preventiva, quer dizer, “não há prazo para” liberação.