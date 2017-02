Sinomar Júnior substitui Júnior Vieira na Superintendente de Esporte do governo de Goiás

Leonardo Felipe é mantido na Superintendência da Juventude. Lucas Calil vai para uma secretaria extraordinária e Santana Gomes volta à Assembleia Legislativa

Com a ida do deputado estadual Lucas Calil (PSL) para uma secretaria extraordinária do governo de Goiás, abrindo espaço para Santana Gomes (PSL) reassumir mandato na Assembleia Legislativa, há uma mudança numa superintendência da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Numa reunião com o governador Marconi Perillo, na quarta-feira, 15, ficou decidido que o chefe de gabinete de Lucas Calil, o advogado Sinomar Júnior, vai substituir Júnior Vieira na Superintendência de Esporte da Seduce. Leonardo Felipe, ligado a Lucas Calil, permanece na Superintendência da Juventude.

Lucas Calil diz que Sinomar Júnior estudou nos Estados Unidos, é poliglota e um “organizador nato”. “Anote e cobre depois: Sinomar vai fazer uma revolução na área esportiva”, disse Lucas Calil ao Jornal Opção. “Ele um símbolo da renovação, do novo consciente e competente”, acrescenta o deputado.