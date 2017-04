Senadora Lúcia Vânia destitui presidente do PSB de Luziânia

Geraldo Caixeta é visto como excessivamente marconista e elitonista

A presidente regional do PSB, senadora Lúcia Vânia, destituiu o empresário Geraldo Silveira Caixeta da presidência do partido em Luziânia.

Numa nota, Geraldo Caixeta sugere que recebeu um PSB anão, com 50 filiados, e entregou um PSB gigante, com mais de 330 filiados. Mais: o partido, sob sua coordenação, elegeu dois vereadores e tem um suplente. A nota frisa que o PSB colaborou, de maneira ativa, para a reeleição do prefeito Cristóvão Tormin, do PSD.

Nos bastidores, aliados de Geraldo Caixeta contam uma história menos amena e mais “hot”. Segundo eles, a senadora Lúcia Vânia considera que sua gestão era excessivamente marconista e elitonista. A líder quer um PSB mais “independente” em relação às articulações tanto para o governo do Estado quanto para senador. O empresário estaria alinhado, de maneira excessiva, com o governador Marconi Perillo e o vice-governador José Eliton, ambos do PSDB. O primeiro deve ser candidato a senador e o segundo, a governador. Em 2018.