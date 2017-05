Secretário deixa gestão do prefeito Adib Elias, o Iris Marcha Lenta Rezende do Sudeste

Intempestivo, o prefeito peemedebista costuma trombar com secretários que têm personalidade

Tido como explosivo e intempestivo, o prefeito de Catalão, o iriscaiadista Adib Elias, do PMDB, costumar atritar-se com seus secretários, sobretudo com aqueles que têm personalidade e não abaixam a cabeça.

Gilberto Jabur, primeira baixa, deixa a Secretaria de Transportes e Infraestrutura. Mas, segundo um peemedebista, outros devem sair em breve. Não suportam o autoritarismo do prefeito. Alguns ficam calados para não perder os cargos, mas reclamam horrores nos bastidores.

A gestão de Adib Elias, de quem se esperava muita coisa (ele, de fato, não é um gestor de história ruim), tem sido apontada como pouco criativa e desmotivada. Não é à toa que já começa a ser chamado de “O Iris Rezende do Sudeste” e, até, de “marcha lenta”.