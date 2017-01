Secretário da Saúde de Aparecida teve problemas com empréstimos consignados no governo Alcides

Ligado aos empresários e Sandro Mabel e Jorcelino Braga, Luiz Edgar Tollini teve problemas na sua passagem como técnico na Secretaria da Fazenda

O secretário da Saúde de Aparecida de Goiânia, Luiz Edgar Tollini, é ligado aos empresários e políticos Sandro Mabel (PMDB) —homem forte do governo do presidente Michel Temer — e Jorcelino Braga (presidente do PRP em Goiás). Este, além de marqueteiro, foi secretário da Fazenda do governo de Alcides “Cidinho” Rodrigues. Era, na época, chamado de “primeiro-ministro”, porque, supostamente, mandava mais do que o governador.

Na gestão de Alcides Rodrigues, governador de Goiás entre 2006 e 2010, Tollini ocupou cargo estratégico na Secretaria da Fazenda (Sefaz), quando teve problemas com empréstimos consignados.