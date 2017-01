Secretário da Educação de Iris Rezende pediu votos para Marconi Perillo em 2014

Marcelo Costa ocupava posto de destaque na Seduce. O que se comenta é que falta ao grupo de Iris Rezende técnicos qualificados

O secretário da Educação da gestão do prefeito Iris Rezende (PMDB), Marcelo Costa, pediu votos para o governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), na eleição de 2014.

Marcelo Costa, professor de Biologia, ocupava cargo de destaque na Secretaria de Educação, Esporte e Cultura (Seduce) do governo de Marconi Perillo. No seu Facebook, há vários registros da campanha do tucano, que teve como principal adversário Iris Rezende, hoje chefe de Marcelo Costa.

O que se comenta é que Iris Rezende, ao definir o secretariado, percebeu que, entre seus aliados, não havia quadros qualificados para determinados postos.