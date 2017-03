Secretaria da Habitação pode ficar com o grupo de Wilder Morais

O PSD, que já tem uma secretaria forte, a das Cidades e Meio Ambiente, chegou a ser cotado para assumir o cargo

A criação da Secretaria da Habitação provocou uma crise entre a senadora Lúcia Vânia —que vetou a ida do deputado estadual Lissauer Vieira, do PSB, para o cargo (o nome de sua preferência era e é Luiz Stival, de seu núcleo político — e o governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB. Antes a recusa do PSB de indicar o secretário, o nome mais cotado passou a ser o do deputado Francisco Júnior, do PSD. Porém, como PSD já tem uma secretaria forte, a das Cidades e Meio Ambiente — ocupada por Vilmar Rocha —, o mais provável é que o senador Wilder Morais, do PP, faça a indicação.

Entre os nomes cotados para a Secretaria da Habitação estão o suplente de deputado Sandes Júnior, do PP wildista, e o advogado Sérgio Lucas.