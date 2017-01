Se Iris Araújo pode ser comparada com Angela Merkel, o Piolho é o James Joyce de Goiás

Se Iris Araújo pode ser comparada às estrelas mundiais da política, o multimídia Erivaldo Nery é o James Joyce dos trópicos

Num artigo para o jornal “O Popular”, possivelmente escrito por Filemon Pereira, a primeira-ministra de Goiânia, Iris Araújo, comparou-se à chanceler alemã Angela Merkel e à ex-primeira-dama Michelle Obama, mulher do ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama. Tudo bem que papel aceita tudo, mas, embora seja uma mulher e política decente e respeitável, a goiana não tem a estatura de Angela Merkel e Michelle Obama.

O que sugeriu, mais do que disse, equivale a comparar o faz-tudo Erivaldo Nery, mais conhecido como doctor Piolho e Professor Ery, com William Shakespeare e James Joyce. O dramaturgo, ator, poeta, contista, romancista, showman e tradutor (do simples para o método confuso) goiano lembra, na verdade, Joe Gould, o “escritor” explicado por Joseph Mitchell no livro “O Segredo de Joe Gould” (Companhia das Letras)