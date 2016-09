Santana Gomes sugere que Waldir Soares atenta contra a liberdade de expressão

Parlamentar diz que falta a Waldir Soares experiência democrática

O deputado Santana Gomes, do PSL, é peremptório: “O delegado Waldir Soares está tentando usar a Justiça para cercear o trabalho da imprensa e, portanto, a liberdade de expressão. Imagine se algum dia conquistar um cargo executivo: vira logo ditador”.

Num encontro com um editor, no Palácio das Esmeraldas, Santana Gomes disse que “falta a Waldir experiência democrática. Ele quer moldar o mundo à sua maneira”. E acrescentou: “Ele precisa aprender a conviver com a crítica”.